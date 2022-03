PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di aprile 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, anche questo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis tre giochi per PS4 e PS5: Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated.



Hood Outlaws and Legends è un gioco multiplayer a tema fantasy uscito lo scorso anno, Slay the Spire è uno dei videogiochi indipendenti più acclamati di sempre mentre SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è l'edizione rimasterizzata di uno dei giochi di SpongeBob più amati.



Tre giochi molto diversi tra loro, titoli non di grande richiamo ma comunque interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi. Qual è il migliore?