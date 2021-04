PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di aprile per PS4 e PS5?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021 per tutti gli abbonati al servizio. Il prossimo mese gli iscritti potranno scaricare gratis tre giochi per PS4 e PS5, con Oddworld Soulstorm a fare da apripista, disponibile a costo zero solamente in versione next-gen per PlayStation 5.



Il ritorno di Abe è accompagnato da due giochi a tema zombie, seppur con due approcci totalmente diversi tra loro. Parliamo di Days Gone di Sony Bend e Zombie Army 4 Dead War, il primo è una produzione dal taglio cinematografico in stile PlayStation Studios mentre il secondo è un gioco più frenetico e veloce, pensato per esaltare i combattimenti con i non morti.



Ti chiediamo: qual è il miglior videogioco gratis PlayStation Plus di aprile 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5? E' il momento di votare!