PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di dicembre 2019?

Anche a dicembre gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono contare su due giochi PS4 da scaricare gratis: parliamo di Monster Energy Supercross e Titanfall 2, che si aggiungeranno alla lineup Instant Game Collection dal 3 dicembre 2019.



Monster Energy Supercross è il gioco ufficiale dell'omonimo campionato su due ruote che nel corso degli anni ha raccolto sempre più consensi anche nel nostro paese. Titanfall 2 è invece il secondo shooter di Respawn (autori anche del recente Star Wars Jedi Fallen Order), uno sparatutto in prima persona con una campagna di alto livello e un multiplayer ricchissimo di modalità.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PS Plus di dicembre 2019? Monster Energy Supercross The Official Videogame o Titanfall 2? A te la scelta!