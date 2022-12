PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di dicembre 2022?

Anche a dicembre, Sony propone tre nuovi giochi per gli abbonati PlayStation Plus Essentials, questo mese gli iscritti al servizio possono scaricare gratis Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout, tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.



Mass Effect Legendary Edition include Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC e le espansioni, Biomutant è un gioco d'azione e avventura con un protagonista carismatico, mentre Divine Knockout è il prodotto meno conosciuto del trio, ma non per questo meno degno di considerazione.



Ti chiediamo: qual è secondo te il miglior gioco PlayStation Plus Essentials di dicembre 2022?