PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di dicembre per PS5 e PS4?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2021 disponibili da martedì 7 dicembre: questo mese gli abbonati al servizio possono scaricare Mortal Shell, LEGO DC Super Villains e Godfall Challenger Edition, edizione speciale del gioco che include solamente i contenuti dell'Endgame ma non la campagna. Restano poi disponibili fino a inizio gennaio anche i tre giochi per PlayStation VR di novembre: The Persistance, The Walking Dead Saints & Sinners e Until You Fall.



Ti chiediamo: quale dei nuovi giochi PlayStation Plus di dicembre incontra maggiormente i tuoi gusti? A te la parola!