PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di febbraio 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021, la lineup Instant Game Collection del prossimo mese include tre nuovi giochi per PS4 e PS5.



Si parte con Destruction All-Stars per PlayStation 5, al debutto assoluto proprio il 2 febbraio e disponibile gratis al lancio per gli abbonati. Si continua con Control Ultimate Edition per PS4 con upgrade gratis alla versione PS5 (anche questo disponibile da martedì prossimo) e si conclude con Concrete Genie, esclusiva PlayStation Studios per PlayStation 4 compatibile anche con PlayStation VR.



Tre giochi molto diversi tra loro che compongono una offerta decisamente variegata e molto interessante, capace di conquistare una platea sempre più vasta ed esigente. Ti chiediamo, qual è il miglior gioco PlayStation Plus di febbraio 2021? A te la parola!