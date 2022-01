PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di febbraio 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di febbraio 2022 in arrivo su PS5 e PS4 a partire dal primo febbraio 2022 per gli abbonati al servizio premium di PlayStation. Anche il prossimo mese gli iscritti PS Plus potranno mettere le mani su tre nuovi giochi gratis: EA Sports UFC 4, Planet Coaster Console Edition e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderlands One-Shot Adventure, originariamente uscito come DLC di Borderlands 2 riproposto inversione stand-alone come antipasto in attesa di Tiny Tina's Wonderlands, in uscita a marzo.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di febbraio 2022? A te la parola!