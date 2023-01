PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di gennaio 2023?

Mese molto interessante quello di gennaio, per gli abbonati PlayStation Plus. Tre i nuovi giochi PS Plus Essentials di gennaio 2023 , tra cui due blockbuster AAA e un gioco indie di ottima fattura, premiato da pubblico e critica. Parliamo di Star Wars Jedi Fallen Order , Fallout 76 e Axiom Verge 2 .

Star Wars Jedi Fallen Order è l'ultimo gioco di Respawn Entertainment, studio al lavoro sul sequel (Star Wars Jedi Survivor) in arrivo a marzo 2023. Fallout 76 è l'MMO ambientato nella Zona Contaminata, continuamente aggiornato ed espanso con tanti nuovi contenuti e modalità di gioco, infine Axiom Verge 2 è un Metroidvania in Pixel Art di grande caratura che si contraddistingue per uno stile grafico rètro e un gameplay tradizionale. E tu cosa ne pensi? Qual è il miglior gioco PlayStation Plus del mese?