PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di gennaio per PS4 e PS5?

Il mese di gennaio per gli abbonati PlayStation Plus si apre con tre nuovi giochi da scaricare: da martedì 5 gennaio saranno disponibili per il download Maneater per PlayStation 5, Greedfall e Shadow of the Tomb Raider per PS4 (entrambi retrocompatibili con la nuova console).



Una lineup piuttosto interessante che include un gioco AAA di grande spessore come Shadow of the Tomb Raider e due produzioni minori ma ugualmente degne di nota, in particolare Maneater potrebbe regalarvi preziose ore di divertimento se preso con il giusto spirito.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della lineup PlayStation Plus di gennaio 2021? A te la parola!