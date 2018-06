PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di giugno 2018?

Anche a giugno gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nuovi giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita. La Instant Game Collection di Sony si aggiornerà martedì 5 giugno con sei titoli, ovvero XCOM 2 (PlayStation 4), Trials Fusion (PlayStation 4), Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier (PS3), Squares (PlayStation Vita), Zombie Driver HD Complete Edition (PlayStation 3) e Atomic Ninjas (PlayStation Vita).



Una line-up ricca e variegata, che include titoli di vario genere capaci di accontentare i gusti della maggior parte dei giocatori. Cosa ne pensi dei giochi gratis di giugno per gli abbonati Plus? Qual è il miglior gioco del mese?