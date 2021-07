PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021, a partire dal 6 luglio gli abbonati al servizio potranno scaricare tre nuovi giochi, uno per PS5 e due per PS4 compatibili con la nuova console.



La lineup Instant Game Collection di luglio include A Plague Tale Innocence, WWE 2K Battlegrounds e Call of Duty Black Ops 4. Il primo viene proposto in versione aggiornata e ottimizzata per PS5, una ottima occasione dunque per riscoprire questa avventura che vedrà l'arrivo di un sequel (A Plague Tale Requiem) nel 2022.



WWE 2K Battlegrounds è un gioco di wrestling arcade con licenza ufficiale della World Wrestling Entertainment mentre Call of Duty Black Ops 4 non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di uno degli esponenti della saga sparatutto più amata e venduta.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di questo mese? A te la parola!