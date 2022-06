PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2022?

Dopo giorni di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022 disponibili dal 5 luglio su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati al servizio. Il prossimo mese gli iscritti a PS Plus potranno scaricare a costo zero Arcadegeddon, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Crash Bandicoot 4 It's About Time, tre giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a trovare consensi tra gli appassionati dei rispettivi generi.



Man of Medan è il primo episodio della The Dark Pictures Anthology, antologia di giochi horror dagli autori di Until Dawn e The Quarry. Arcadegeddon è un divertente gioco multiplayer mentre Crash Bandicoot 4 It's About Time è l'ultimo capitolo di una delle serie platform più amate di sempre. Qual è il tuo gioco PlayStation Plus preferito di luglio 2022? A te la parola!