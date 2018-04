PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di maggio 2018?

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i nuovi giochi della Instant Game Collection di maggio 2018, disponibili dal primo martedì del mese per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Tra i nuovi giochi gratis di maggio troviamo Beyond Due Anime e Rayman Legends per PlayStation 4, Risen 3 Titan Lords e Eat Them! per PlayStation 3 e infine King Oddball e Furmins per PlayStation Vita.



Una line-up interessante e decisamente variegata, un buon mix tra giochi AAA e produzioni indipendenti per tutte le piattaforme Sony. Qual è, tra questi, il miglior gioco gratis PlayStation Plus di maggio? A te la parola!