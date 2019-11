PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di novembre 2019?

Come di consueto, nei giorni scorsi Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PS4 per gli abbonati PlayStation Plus scaricabili da martedì 5 novembre. La selezione del mese appena iniziato prevede due titoli di altissimo spessore, ovvero Nioh e Outlast 2.



Il primo è un Soulslike sviluppato dal Team Ninja, ottimo antipasto in attesa del sequel (Nioh 2) in arrivo a marzo 2020, con Beta in partenza proprio in queste ore su PlayStation 4. Outlast 2 è invece un gioco horror perfetto per le fredde serate autunnali, con un'atmosfera da film di Hollywood e un gameplay all'insegna del Jumpscare.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PS Plus di novembre 2019? Nioh o Outlast 2? A te la scelta!