PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di ottobre 2019?

Anche a ottobre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare due nuovi giochi gratis per PS4 come parte della Instant Game Collection. Sony ha annunciato i due titoli in anticipo rispetto al solito, approfittando dello State of Play del 24 settembre per svelare la lineup PS Plus.



L'offerta di ottobre 2019 comprende due esclusive di rilievo: The Last of Us Remastered e MLB The Show 19, quest'ultimo non troppo popolare in Europa ma vero e proprio fenomeno di culto negli Stati Uniti con milioni di copie vendute ogni anno.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di ottobre? A te la parola!