PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di ottobre 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2022, il prossimo mese gli abbonati PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium potranno scaricare tre nuovi giochi per PS4 e PS5, in attesa di conoscere i nuovi giochi in arrivo per i due livelli di abbonamento più costosi.



A ottobre 2022 arrivano su PlayStation Plus il divertente Hot Wheels Unleashed, il curioso Superhot ed il picchiaduro Injustice 2, tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente titoli interessanti e accomunati da una buona qualità generale.



Hot Wheels Unleashed conquisterà i fan delle celebri automobiline Mattel, Superhot piacerà agli appassionati di giochi frenetici e adrenalinici mentre Injustice 2 è rivolto agli appassionati di picchiaduro e fan DC. Cosa ne pensi dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2022? A te la parola!