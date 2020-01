PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis PS4 di febbraio 2020?

Sony ha annunciato i due nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus. A febbraio gli iscritti al servizio potranno scaricare i consueti due giochi PlayStation 4 e un gioco bonus per PlayStation VR: BioShock The Collection, The Sims 4 Console Edition e Firewall Zero Hour VR.



Il primo include le edizioni rimasterizzate di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, il secondo è forse uno dei giochi più famosi e popolari di sempre, infine il terzo è uno sparatutto per PlayStation VR pensato in particolare per il multiplayer co-op.



E' arrivato il momento di votare: qual è il miglior gioco gratis PS Plus di febbraio 2020? A te la parola!