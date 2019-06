PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis PS4 di luglio 2019?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PS4 di luglio 2019 per gli abbonati PlayStation Plus. Da martedì 2 luglio gli iscritti al servizio potranno scaricare a costo zero due titoli, ovvero Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo.



Nel primo caso parliamo della più recente incarnazione del simulatore calcistico di Konami (in attesa di eFootball PES 2020) mentre il secondo è un racing arcade dallo stile retrò che riprende il gameplay di classici da sala come Out Run di SEGA, al quale si ispira anche per alcune scelte stilistiche ed estetiche.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della lineup PlayStation Plus di luglio 2019? A te la parola!