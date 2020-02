PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis PS4 di marzo 2020?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 gratis di marzo 2020 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus: il prossimo mese gli iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente due titoli, Sonic Forces e Shadow of the Colossus.



Il primo è la più recente avventura 3D del porcospino blu, nato con l'obiettivo di rilanciare la serie videoludica dopo la tiepida accoglienza riservata al progetto Sonic Boom. Il secondo è invece la riedizione"Remaster Plus" del secondo capitolo della trilogia di Fumito Ueda, iniziata con ICO, continuata con SOTC e terminata con The Last Guardian.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PS Plus di marzo? A te la parola!