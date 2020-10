PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis PS4 di ottobre 2020?

Anche questo mese gli abbonati al servizio PS Plus scaricare gratis due nuovi giochi per PS4 che andranno ad aggiungersi alla Instant Game Collection da martedì 6 ottobre.



A settembre è stata la volta di Street Fighter V e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds mentre a ottobre sarà possibile scaricare Need for Speed Payback (frenetico racing game in stile Fast & Furious) e Vampyr di Dontnod (autori di Life is Strange)... un gioco perfetto per Halloween, che vi permetterà di calarvi nelle atmosfere lugubri di una Londra infestata da strane presenze.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di ottobre 2020? A te la parola!