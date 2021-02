PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis PS4 e PS5 di marzo?

In leggero ritardo sulla consueta tabella di marcia, Sony Interactive Entertainment ha svelato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2021. Il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare gratis ben quattro giochi per PS4 e PS5: si parte con Final Fantasy VII Remake, una delle esclusive PlayStation più acclamate degli ultimi anni, disponibile come download gratis dal 2 marzo.



La lineup si completa poi con Remant From The Ashes per PlayStation 4, il puzzle game Maquette per PlayStation 5 e lo sparatutto Farpoint per PlayStation VR. Una selezione di altissimo livello che include quattro giochi tutti da scoprire e assolutamente da non sottovalutare. Unica pecca? La versione di Final Fantasy VII Remake riscattata con PlayStation Plus non potrà essere aggiornata all'edizione next-gen PS5 in arrivo a giugno.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di marzo 2021? A te la parola!