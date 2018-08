PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di settembre 2018?

Anche a settembre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente nuovi giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita. La Instant Game Collection di Sony si aggiornerà martedì 4 settembre con otto titoli, ovvero God of War III Remastered (PlayStation 4), Destiny 2 (PlayStation 4, già disponibile per il download), Another World 20th Anniversary Edition (PlayStation 3, PS4 e Vita), QUBE Director's Cut (PlayStation 3 e PS4), Foul Play (PlayStation Vita e PS4) e Sparkle 2 (PS Vita).



Ancora presenti, come bonus, Sapere E' Potere (PlayStation 4) e Here They Lie per PlayStation VR, e per questo non inseriti tra le opzioni del sondaggio. A te la parola: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di settembre?