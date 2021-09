PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di settembre 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 per PS4 e PS5, questo mese gli abbonati potranno scaricare gratis tre titoli, come di consueto due per PlayStation 4 e uno per PlayStation 5.



Parliamo di Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, tre titoli molto diversi tra loro ma che si rivelano comunque interessanti nel loro genere di appartenenza. Hitman 2 è un buon rappresentate della categoria stealth, Overcooked!, ormai lo sappiamo, è un ottimo party game mentre Predator Hunting Grounds è uno shooter non perfetto ma che si porta dietro il fascino della celebre saga. Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di settembre 2021? A te la scelta!