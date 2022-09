PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di settembre 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di settembre 2022, il primo mese gli abbonati potranno mettere le mani su tantissimi giochi per PS4, PS5 e classici PlayStation. Gli iscritti con profilo Essentials potranno scaricare Granblue Fantasy Versus, Need for Speed Heat e Toem mentre per gli abbonati ai profili superiori sono disponibili anche Watch Dogs 2, Deathloop, Assassin's Creed Origins, Rayman Legends, Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition, Alex Kidd in Miracle World DX, Sly Cooper Thieves in Time e Syphon Filter 2, solamente per citarne alcuni.



Ben venti diversi giochi tra grandi blockbuster AAA, giochi AA e produzioni indipendenti forse meno conosciute ma non per questo non degne di attenzione. Qual è il gioco più interessante di settembre su PlayStation Plus? A te la parola!