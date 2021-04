PlayStation Plus: qual è il miglior gioco di maggio 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio, il prossimo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare tre giochi, due per PS4 (compatibili con PS5) e uno per PS5. La lineup Instant Game Collection di maggio 2021 include Battlefield V, Wreckfest e Stranded Deep.



Wreckfest si prepara a debuttare su PlayStation 5 con un update next-gen che propone varie migliorie tecniche e aggiunte al multiplayer, gli iscritti potranno inoltre scaricare l'ultimo episodio della serie Battlefield (un gustoso antipasto in attesa di Battlefield 6, in arrivo a fine anno) e provare il controverso Stranded Deep, una produzione minore ma comunque interessante.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di maggio 2021? A te la parola!