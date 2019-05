PlayStation Plus: qual è il miglior gioco PS4 gratis di giugno 2019?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i prossimi videogiochi che entreranno a far parte della Instant Game Collection di PlayStation 4. Nel corso del mese di giugno, gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare su PS4 Sonic Mania e Borderlands: The Handsome Collection.



Con il primo, i cultori di platform potranno rivivere le emozioni vissute negli anni '90 insieme all'iconico supereroe blu di SEGA, mentre con il secondo i fan di sparatutto avranno a disposizione un intero parco giochi pieno zeppo di armi da sbloccare, di orde di nemici di abbattere e di buffi personaggi da incontrare.



Sia Sonic Mania che la Handsome Collection che comprende Borderlands 2 e il Pre-Sequel (più tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi del periodo post-lancio dei due titoli in questione) potranno essere riscattati dagli iscritti al PS Plus a partire dal pomeriggio di martedì 4 giugno. Dando per assodato che nessuno vi vieta di scaricarli entrambi e di divertirvi con i due titoli sia da soli che in compagnia dei vostri amici, come da tradizione vi sottoponiamo il nostro sondaggio per scoprire quale titolo, tra quelli messi a disposizione da Sony nella Instant Game Collection di giugno, preferireste scaricare e giocare per primo sulla vostra PS4.