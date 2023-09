PlayStation Plus: sei soddisfatto dei giochi Extra e Premium di settembre?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023 , questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono scaricare una valanga di nuovi giochi per PS4 e PS5, disponibili per il download da martedì 19 settembre .

Qualche nome? NieR Replicant ver.1.22474487139… e Star Ocean The Divine Force, senza dimenticare Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 13 Sentinels Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, This War of Mine Final Cut, Call of the Sea, West of Dead e Star Ocean Integrity and Faithlessness.



Sei soddisfatto dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023? A te la parola!