PlayStation Plus: sei soddisfatto dei giochi gratis di marzo 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, il prossimo mese gli abbonati potranno mettere le mani su quattro nuovi giochi: ARK Survival Evolved, Ghostrunner, Ghost of Tsushima Legends e Team Sonic Racing, ai quali bisogna aggiungere GTA Online per PS5 in arrivo a metà marzo insieme a GTA V per PlayStation 5.



Sei soddisfatto della lineup PlayStation Plus di marzo?