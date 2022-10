PlayStation Plus: sei soddisfatto dei giochi gratis di novembre?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2022, la lineup del prossimo mese include tre giochi PS4 e PS5 per gli abbonati Essentials: Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection, tre titoli molto diversi tra loro, pensati per accontentare sia gli amanti dei giochi d'azione, sia coloro che amano le avventure a enigmi e ovviamente senza dimenticare le famiglie, i giovanissimi, gli appassionati LEGO ed i fan di Harry Potter.



Nioh 2, Heavenly Bodies, LEGO Harry Potter Collection: qual è il miglior gioco PlayStation Plus Essentials di novembre 2022? A te la parola!