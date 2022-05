PlayStation Plus: sei soddisfatto della lineup giochi Premium e Extra?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus per gli abbonati Premium e Extra, a partire dal 23 giugno 2022 gli abbonati a questi due nuovi piani di iscrizione potranno accedere ad una selezione di giochi classici per PS1, PS2, PSP, PS3 (via streaming), PS4 e PS5. Il catalogo include centinaia di giochi, da Tekken 2 a Death Stranding, passando per Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Jak II, Bloodborne, Days Gone e tantissimi altri titoli tra esclusive PlayStation e giochi terze parti.



Cosa ne pensi della lineup annunciata da Sony? Questi giochi saranno disponibili dal debutto di PlayStation Plus Extra e Premium ma la compagnia ha promesso l'arrivo di nuovi giochi in catalogo ogni quindici giorni, seguendo quindi il modello già adottato da Xbox Game Pass.