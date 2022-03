PlayStation Plus: sei soddisfatto delle novità in arrivo?

Alla fine i rumor su PlayStation Spartacus si sono avverati: Sony ha annunciato una rivoluzione per il suo servizio in abbonamento, con nuovi piani in arrivo da giugno, con vari benefit tra cui l'accesso ad un catalogo di giochi classici per PS1, PS2, PS3 e giochi PS4 e PS5 da scaricare, oltre ai consueti giochi gratis mensili, sconti esclusivi e spazio Cloud per i salvataggi.



PlayStation Now scompare definitivamente e il brand PlayStation Plus resta come servizio in abbonamento unificato con tanti vantaggi e una libreria di giochi più ampia per gli abbonati Essentials, Extra e Premium. Sono ancora tanti i nodi da scogliere, ad esempio Sony non ha ancora annunciato l'intera lineup dei giochi disponibili, ma sono già noti i prezzi del nuovo abbonamento PlayStation Plus e le principali caratteristiche dei vari piani in abbonamento.



E tu cosa ne pensi, sei soddisfatto del nuovo PlayStation Plus oppure no?