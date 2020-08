PlayStation Plus settembre 2020: qual è il miglior gioco gratis per PS4?

Anche il prossimo mese gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis due nuovi giochi per PlayStation 4 che andranno ad aggiungersi alla Instant Game Collection da martedì 1 settembre.



Ad agosto è stata la volta di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout mentre a settembre arriveranno Street Fighter V (versione PlayStation Hits, con i nuovi contenuti della Arcade Edition ad esclusione dei personaggi extra) e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei Battle Royale più popolari del mondo con oltre 70 milioni di giocatori.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di settembre 2020? A te la parola!