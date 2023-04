PlayStation Q Lite: ti interessa la console portatile per il Remote Play?

Il leaker Tom Henderson ha anticipato i piani di Sony svelando l'esistenza della console portatile PlayStation Q Lite , a quanto pare pensata appositamente per giocare in Remote Play da PS5. Le fonti di Henderson parlano di un dispositivo con design simile a quello del DualSense , dotato di schermo da 8 pollici, grilletti adattivi, feedback aptico, speaker integrati e jack per le cuffie.

PlayStation Q Lite permetterebbe di giocare fino a 1080p/60fps in streaming via Remote Play, dunque non ci sarebbero giochi dedicati e nemmeno un sistema operativo proprietario. Quando esce Q Lite? Probabilmente dopo la nuova PS5 con lettore estraibile ma prima di PlayStation 5 PRO, idealmente dunque Q Lite potrebbe uscire a metà del 2024.



