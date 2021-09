PlayStation Showcase: cosa ti aspetti dalla conferenza Sony?

Si terrà il 9 settembre il PlayStation Showcase, evento della durata di 40 minuti che dovrebbe permetterci di capire meglio i piani di Sony per i prossimi mesi per quanto riguarda la lineup software delle sue console. Sappiamo che non ci saranno novità su PlayStation VR 2 ma numerosi insider parlano di "interessanti annunci in arrivo" e nelle scorse ore si è ipotizzato il ritorno di inFamous e la presenza di God of War Ragnarok, oltre alle possibili apparizioni di Alan Wake Remastered e del multiplayer di The Last of Us Parte 2.



Solo rumor ovviamente, dal momento che non abbiamo conferme sui contenuti dello show, a parte come detto la mancanza assoluta di novità su PSVR 2. E tu cosa speri assolutamente di vedere durante il PlayStation Showcase 2021?