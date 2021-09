PlayStation Showcase: qual è il miglior gioco dell'evento Sony?

Il PlayStation Showcase del 9 settembre ha portato in dote una discreta dose di annunci: oltre a nuovi trailer per giochi già noti come Gran Turismo 7 e Forspoken, durante l'evento abbiamo assistito al debutto di Marvel's Wolverine, Marvel's Spider-Man 2, Uncharted Legacy of Thieves Collection (raccolta che include le edizioni rimasterizzate di Uncharted 4 e L'Eredità Perduta per PS5 e PC) e Star Wars Knights of the Old Republic Remake, quest'ultimo in esclusiva temporale su PlayStation 5.



Spazio poi anche a produzioni più piccole (Tchia Tropical Adventure, Kid A Mnesia Exhibition) e giochi di terze parti come Rainbow Six Quarantine di Ubisoft, Guardiani della Galassia, Alan Wake Remastered, Deathloop e Ghostwire Tokyo. Abbiamo scelto dieci giochi: quale di questi è il migliore dello show a tuo giudizio?