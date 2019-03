PlayStation State of Play: quale annuncio vorresti?

A sorpresa, Sony ha annunciato State of Play, nuova serie di trasmissioni in stile Nintendo Direct/Inside Xbox per aggiornare i giocatori sulle ultime novità in arrivo nella galassia PlayStation. La prima puntata andrà in onda lunedì 25 marzo alle 22:00 (ora italiana), la compagnia ha promesso "nuovi annunci per PlayStation 4 e PSVR e aggiornamenti sui giochi in arrivo".



Non ci sono al momento altri dettagli ma nell'attesa proviamo a fantasticare, ipotizzando i possibili annunci dello show: dalla data di uscita di Death Stranding a nuovi titoli per PlayStation VR, passando per MediEvil o un nuovo video gameplay di Days Gone e perchè no... un taglio di prezzo ufficiale su PS4 e PlayStation 4 PRO.



Quale di questi annunci ti aspetti durante PlayStation State of Play? A te la parola!