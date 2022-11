PlayStation VR2: cosa ne pensi del prezzo del nuovo visore Sony per PS5?

PlayStation VR2 costa 599.99 euro, Sony ha annunciato il prezzo del visore, disponibile da febbraio 2023 al prezzo di 599.99 euro in versione Standard e 649.99 euro nel pacchetto speciale che include una copia di Horizon Call of the Mountain.



Preordini aperti dal 15 novembre 2022, il prezzo ha inevitabilmente portato molti a storcere il naso, di fatto PlayStation VR2 costa più di PlayStation 5, per un esborso economico sicuramente non alla portata di tutti, sopratutto in un momento storico così delicato.



E tu cosa ne pensi? Il prezzo di PlayStation VR2 è giustificato dalle qualità del visore oppure no? A te la parola!