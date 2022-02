PlayStation VR2: ti piace il design del nuovo visore per PS5?

Sony ha mostrato il design ufficiale di PlayStation VR2, il nuovo visore per la Realtà Virtuale presenta un look e una colorazione ispirati a quelli di PS5 e del controller DualSense, rispetto al precedente modello di PlayStation VR, questa seconda versione è progettata per essere più ergonomica e leggera, inoltre sono stati apportati alcuni accorgimenti per rendere il visore più confortevole.



Cosa ne pensi del design di PlayStation VR2? Ti piace oppure no?