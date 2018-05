Pokemon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee: quale comprerai?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Nintendo e Game Freak hanno annunciato Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee. Non si tratterà di episodi "regolari" della serie bensì di due spin-off che riprendono il concept alla base di Pokemon GO, adattandolo alle potenzialità di Switch.



I due titoli hanno generato un discreto interesse al momento del reveal e molti non vedo l'ora di acquistare Let's Goo Eevee e Let's Go Pikachu (in arrivo il 16 novembre) mentre c'è chi si è dimostrato più scettico circa le reali potenzialità del progetto. Un gustoso antipasto in attesa del nuovo RPG dei Pokemon che darà il via all'ottava generazione di mostri, atteso per la fine del 2019.



E tu, hai già deciso quale versione comprare?