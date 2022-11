Pokemon Scarlatto e Violetto: quale Starter hai scelto?

Qual è il miglior Starter di Pokemon Scarlatto e Violetto? E' ancora presto per dare una risposta certa a questa domanda ma sicuramente possiamo iniziare a tastare il terreno per scoprire quale sia lo Starter più simpatico tra i tre nuovi Pokemon iniziali di Scarlatto e Violetto. Fuecoco è il Pokemon di tipo Fuoco, Quaxly è il simpatico anatroccolo di tipo Acqua mentre Sprigatito è il Pokemon di tipo erba. Tre mostriciattoli molto diversi tra loro ma che sembrano già piacere molto al pubblico grazie ad un aspetto colorato e pacioccoso, mentre come detto le abilità in battaglia sono ancora tutte da scoprire. E tu quale Pokemon Starter hai scelto per iniziare l'avventura: Fuecoco, Quaxly o Sprigatito?