Preferisci un controller alimentato con pile AA o batteria ricaricabile?

Microsoft ha annunciato che il controller di Xbox Series X utilizzerà due pile AA anzichè una batteria interna ricaricabile. Non certo una novità per la casa di Redmond (pensiamo al controller Xbox 360 e Xbox One, ovviamente), una decisione che ha però diviso in due la community.



C'è chi all'alba del 2021 reputa non troppo comodo dover far scorta di pile stilo (seppur ricaricabili, magari) e chi invece apprezza i vantaggi di questa scelta, legati alla possibilità di risparmiare sul lungo periodo se la batteria interna dovesse danneggiarsi o vedere la sua autonomia calare drasticamente. In tal caso una sostituzione potrebbe non risultare particolarmente vantaggiosa (economicamente parlando) per i giocatori, "costringendo" magari a comprare un nuovo controller.



E tu cosa preferisci per per alimentare il controller wireless? Pile AA oppure batteria interna ricaricabile tramite cavo micro USB? O magari preferisci giocare con un joypad cablato?