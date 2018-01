Preferisci giocare in compagnia degli amici o da solo?

Al giorno d'oggi la componente multigiocatore nei videogiochi è diventata largamente predominante: spesso, quando non è possibile integrarla nella storia principale del gioco, viene creata un'apposita modalità accessibile separatamente (come è accaduto ad esempio con la serie di Uncharted), mentre sono ormai sempre più numerosi i prodotti che fanno del multiplayer online il proprio fulcro, come Destiny 2, Overwatch o PUBG ad esempio.



Non mancano videogame che permettono agli utenti anche di giocare insieme "spalla a spalla", in modo simile a Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch, ed infine troviamo titoli pensati per essere vissuti esclusivamente come esperienze single player: un esempio lampante può essere The Witcher 3. Su questo argomento, i giocatori sono alquanto divisi. Non tutti amano condividere con gli altri la propria avventura, così come non tutti sono interessati alla competizione online, mentre ci sono utenti che non possono fare a meno del multiplayer: tu da che parte stai?