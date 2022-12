Hai provato la demo di Forspoken per PS5, ti è piaciuta?

A ridosso dei The Game Awards, Square Enix ha pubblicato la demo di Forspoken, che purtroppo non ha convinto pienamente il pubblico. La demo ha diviso la community tra chi ha apprezzato lo stile e il gameplay della produzione e chi invece si dice molto più critico, riportando vari problemi e difetti legati alla struttura di gioco.



Forspoken sembra quindi essere, almeno per il momento, un prodotto divisivo, capace di generare varie opinioni, senza però mettere d'accordo tutti al 100%. E tu cosa ne pensi, hai provato la demo? Ti è piaciuto Forspoken?