PS Plus luglio 2020: qual è il miglior gioco gratis per PS4?

Rompendo per la seconda volta di fila una tradizione ormai consolidata, Sony ha annunciato in anticipo i giochi PlayStation Plus di luglio, approfittando del decimo compleanno di PS Plus, caduto lunedì 29 giugno. Quale miglior occasione dunque per annunciare la lineup del servizio per il prossimo mese?



A giugno gli abbonati hanno potuto scaricare gratis Star Wars Battlefront 2 e Call of Duty WWII mentre a luglio i giochi in regalo sono tre: Rise of the Tomb Raider 20th Year Anniversary, Erica e NBA 2K20, tutti disponibili dal 7 luglio. Erica viene offerto come bonus proprio per festeggiare i dieci anni di PlayStation Plus, inoltre presto verrà reso disponibile un tema gratis per tutti.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di luglio 2020? A te la parola!