PS5: quanto costerà la nuova console next gen di Sony?

Sony ha finalmente tolto i veli alla sua console next gen annunciando le caratteristiche tecniche di PS5 che prevedono una CPU Zen 2 otto core a 3.5 GHz (frequenza variabile), una GPU basata su architettura RDNA 2 Custom da 10.28 TFLOPs (36 CU 2.23GHz a frequenza variabile), 16 GB di RAM GDDR6/256-bit e SSD custom da 825 GB (memoria espandibile).



Al momento non è stato ancora annunciato il prezzo di PS5 mentre la finestra di lancio è confermata per l'autunno 2020, in tempo per la stagione natalizia. Alla luce delle caratteristiche tecniche emerse ti chiediamo, quanto potrebbe costare la nuova PlayStation 5? Sony potrebbe mantenere la stessa strategia utilizzata ai tempi del lancio di PS4, proponendo la console ad un costo inferiore rispetto alla concorrenza, oppure potrebbe verificarsi uno scenario simile a quello del lancio di PS3, con la nuova console nettamente più costosa rispetto alle altre piattaforme.



Gli analisti sono concordi nell'aver stabilito un range di prezzo fissato tra i 399 ed i 599 euro al lancio, con vari bundle e configurazioni disponibili per accontentare le esigenze di una vasta fetta di pubblico. E tu, cosa ne pensi?