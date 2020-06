PS5 in due modelli, uno senza lettore Blu-Ray: quale comprerai?

In maniera del tutto inaspettata, Sony ha mostrato il design di PlayStation 5 al termine dell'evento dell'11 giugno, annunciato come "incentrato interamente sui giochi" e rivelatosi invece fonte di una grossa sorpresa. Non solo abbiamo potuto ammirare in video PS5 per la prima volta ma abbiamo anche scoperto l'esistenza di due diverse versioni della console, una standard e una denominata Digital Edition, priva del lettore Blu-Ray.



Le caratteristiche tecniche restano invariate mentre a cambiare tra i due modelli è (seppur leggermente) il design, con la versione priva di lettore che risulta più snella e slanciata. In entrambi i casi viene mantenuto il medesimo schema di colori, ovvero bianco e nero, lo stesso già visto sul DualSense.



Ti chiediamo: quale dei due modelli preferisci esteticamente? Quale comprerai? A te la parola!