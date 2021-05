PS5: quale dei due nuovi colori del DualSense ti piace di più?

A sorpresa, Sony ha annunciato l'imminente arrivo di due nuove colorazioni per il DualSense di PS5 denominate Midnight Black e Cosmic Red, entrambe disponibili a partire dal mese di giugno.



La variante Midnight Black si distingue per l'uso di due diverse tonalità di nero e per l'aggiunta di dettagli in color grigio a rappresentare lo spazio osservato in piena notte. La colorazione Cosmic Red invece vira sui toni del nero e del rosso, con sfumature ispirate al cosmo. Per quanto riguarda caratteristiche e dimensioni invece non ci sono novità di alcun tipo rispetto al DualSense standard.



Ti chiediamo: quale dei due nuovi colori del DualSense ti piace di più, Midnight Black o Cosmic Red? A te la parola!