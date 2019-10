PS5 esce a Natale 2020: la comprerai al lancio?

Con una mossa a sorpresa (almeno per quanto riguarda le tempistiche) Sony ha annunciato nelle scorse ore che PlayStation 5 uscirà nell'autunno 2020, giusto in tempo per la "Holiday Season", ovvero nel periodo compreso tra la fine di ottobre e il Natale. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo e sulla lineup di lancio, maggiori dettagli su PS5 saranno comunicati all'inizio del prossimo anno, probabilmente ad aprile, mese che dovrebbe vedere in calendario la presentazione della console al grande pubblico.



In attesa di scoprire tutto quello che c'è da sapere sul lancio di PlayStation 5, ti chiediamo: comprerai la nuova console Sony al day one (o nel periodo immediatamente successivo) oppure preferisci aspettare? A te la parola!