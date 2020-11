PS5 esce oggi in Italia: hai comprato la nuova console Sony?

Oggi è il grande giorno: giovedì 19 novembre PlayStation 5 arriva in Italia dopo aver debuttato negli Stati Uniti e in altri mercati chiave la scorsa settimana. I giochi (come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Godfall e Sackboy Una Grande Avventura) e gli accessori sono già disponibili da qualche giorno anche nel nostro paese, ormai manca(va) solamente la portata principale.



Purtroppo riuscire ad entrare in possesso di una PS5 non sembra essere semplicissimo tra mancanza di scorte e misure anti covid che impediscono di recarsi regolarmente nei negozi, sopratutto nelle regioni rosse. Chi ha preordinato la console in anticipo tuttavia non dovrebbe avere troppi problemi e molti di voi in queste ore riceveranno (o hanno già ricevuto) la console a casa.



Ti chiediamo: hai comprato PlayStation 5 oppure hai preferito aspettare? A te la parola!