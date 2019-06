PS5: quale di questi giochi vorresti vedere al lancio della console Sony?

L'E3 di Los Angeles non ha smosso particolarmente le acque per quanto riguarda i giochi PS5 e al momento i principali publisher non hanno annunciato ufficialmente alcun gioco per la console Next-Gen di Sony. Il lancio di PlayStation 5 dovrebbe avvenire tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 secondo gli analisti e questo ha portato molti a speculare sui possibili giochi di lancio.



Da God of War II a GTA 6, passando per Tekken 8, Call of Duty Black Ops 5, Horizon Zero Dawn 2, Starfield, The Elder Scrolls VI, sono tanti i giochi che potrebbero effettivamente vedere la luce su PS5 al lancio della console. E tu, quale tra questi vorresti assolutamente comprare insieme alla PlayStation 5?



Nota Bene: dalle possibili opzioni abbiamo escluso titoli già noti come Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2 o Death Stranding, per concentrarci unicamente su nuove produzioni.